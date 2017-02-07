На учениях в Псковской и Ленинградской областях экипажи ударных вертолётов осваивают новую тактику засад

14:45, 07 февраля 2017, ПАИ

В ходе проходящих в Псковской и Ленинградской областях учениях Западного военного округа (ЗВО) экипажи ударных вертолетов Ми-24, Ми-8, Ми-35 и Ка-52 осваивают новую тактику устройства засад. Об этом сообщает агентство REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Вертолетные пары размещаются на замаскированных площадках в лесных массивах. При прорыве условного противника они взлетают из укрытия и поражают цели из ракетно-пушечного вооружения», — рассказали в пресс-службе округа.

Во время захода вертолета на цель из-за естественных укрытий и лесных массивов ракеты и пушки применяются на удалении от 500 м до 5 км, в том числе с предельно малых высот. Сразу после поражения цели под прикрытием следом идущих бортов, ударные вертолеты вновь скрываются за укрытиями.

В этих практических действиях задействовано более 20 вертолетов и около 100 военнослужащих летного и инженерного состава.