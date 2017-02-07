Себежский, Стругокрасненский и Бежаницкий районы лидируют по количеству противотуберкулёзных осмотров

15:16, 07 февраля 2017, ПАИ

Себежский, Стругокрасненский и Бежаницкий районы лидируют по количеству профилактических противотуберкулёзных осмотров, сообщил главврач противотуберкулезного диспансера Псковской области Сергей Богатин на совещании с главврачами районных больниц 7 февраля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов отметил, что смертность от туберкулёза – практически единственный показатель, который вырос в 2016 году. В этой связи он подчеркнул важность профилактической работы по раннему выявлению заболевания.

Сергей Богатин остановился на основных статистических показателях. По его словам, за 2016 год на 17,5% сократилась заболеваемость туберкулезом, в том числе среди детей, на 15% снизилась распространённость туберкулеза, а также улучшился охват флюорографическими исследованиями. Он отметил, что заболеваемость на всех территориях разная, соответственно, и показатели разные. Наиболее низкий охват в плане профилактических мероприятий отмечен в Великолукском, Новоржевском и Усвятском районах.

Говоря о выездных флюорографических осмотрах, Сергей Богатин заметил, что третий год подряд «провалена» их организация в Дновском районе, а в Стругокрасненском и Пушкиногорском недостаточно эффективно использовалась предоставленная тубдиспансером флюорографическая установка. Игорь Потапов заявил, что хотел бы выслушать объяснение представителей Дновского района.

Представительница администрации муниципалитета ответила, что всё было организовано как положено, но «народ не хотел ехать». Она предположила, что люди просто не заботятся о своём здоровье. «У вас что там, особый район?» - отреагировал Игорь Потапов. Чиновница отметила, что со своей стороны ответственные за эту работу сделали всё возможное, в том числе организовали транспорт для доставки населения из удаленных пунктов.

Сергей Богатин затронул также тему профилактических осмотров подростков 15-17 лет. В этой группе, как он заметил, обычно высокий процент заболеваемости. Но в этом году, по его словам, например, в Палкинском районе были осмотрены порядка 29,9% подростков, в Печорском – 42%, немногим больше в Великих Луках. Однако большинство районов выполнили план на 100 процентов, уточнил он.