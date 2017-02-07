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Общество

Антимонопольщики и сотовые операторы договорились об отмене роуминга внутри страны

Федеральная антимонопольная служба и российские сотовые операторы договорились об отмене роуминга внутри страны в 2017 году. Об этом со ссылкой на заместителя главы ведомства Анатолия Голомолзина сообщает RNS.

По его словам, операторы будут стремиться к тому, чтобы тарифы на услуги связи по всей России не отличались от домашнего региона.

«Национальный роуминг — это когда абонент соответствующего оператора перемещается в регион, где нет сети этого оператора, и поэтому для оказания услуги он должен воспользоваться сетью другого оператора. Мы договорились, что кардинально эту тему закроем применительно к Крыму. В первом квартале этого года проблема национального роуминга не должна существовать для абонентов, выезжающих в Крым. В течение 2017 года в России эта тема роуминга будет решена в целом по стране», — рассказал Голомолзин.

Также ФАС намерена добиться изменения тарифов на международную связь, чтобы абоненты «не испытывали дискомфорт» при использовании услуг связи вне России.

Напомни, ранее глава ФАС выступил против внутрироссийского роуминга.

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