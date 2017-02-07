Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдёт в Пскове
11 февраля в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области пройдет фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
«Диазавр» — это фестиваль самодельных диафильмов, а «Диазавриада» - его путешествие по городам в честь своего 5-летия, - уточнили организаторы. - На фестивале мы показываем диафильмы, сделанные своими руками, и иногда учим других людей создавать диаистории. За 5 лет существования Диазавр побывал во многих местах: от Петербурга до Казани и Омска, показав больше 100 самодельных диафильмов, выполненных в разных техниках.
Мы не показываем «те самые» диафильмы из детства, мы рисуем свои диафильмы и придумываем свои диаистории».
Начало фестиваля в 19:00. Вход свободный
Подробности о фестивале «Диазавр»: «ВКонтакте» и Facebook.