У 45-летнего жителя Опочки изъяли марихуана

15:27, 07 февраля 2017, ПАИ

В Опочке в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Ленина полицейские задержали безработного, ранее судимого 45-летнего мужчину. При личном досмотре у него изъяли пакет с марихуаной массой 11,82 грамма, что является значительным размером. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Гражданин пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.