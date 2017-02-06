0
19:58
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
09:39
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
12:27
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
17:28
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области
15:16
Пскович избил и попытался зарезать женщину
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
21:43
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
Еще новости
Происшествия

У 45-летнего жителя Опочки изъяли марихуана

В Опочке в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Ленина полицейские задержали безработного, ранее судимого 45-летнего мужчину. При личном досмотре у него изъяли пакет с марихуаной массой 11,82 грамма, что является значительным размером. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Гражданин пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
06 февраля 2017
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
06 февраля 2017
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку 3
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
05 февраля 2017
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области
04 февраля 2017
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области 5
Пскович избил и попытался зарезать женщину
04 февраля 2017
Пскович избил и попытался зарезать женщину
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 29
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
02 февраля 2017
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
01 февраля 2017
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков

Идет загрузка...