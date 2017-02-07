Цецерский: В марте в Пскове состоится общественное обсуждение новых принципов оплаты ОДН

15:38, 07 февраля 2017, ПАИ

В марте в Пскове состоится общественное обсуждение новых принципов оплаты общедомовых нужд (ОДН). Об этом заявил глава города Иван Цецерский 7 февраля на координационном совещании по итогам января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский отметил, что областной комитет по ЖКХ «погорячился, издав соответствующий указ». По его словам, прокуратура оценит действия управляющих компаний, в феврале будут произведены перерасчеты, а в марте жители Пскова оценят ситуацию с ОДН. «Чтобы люди понимали, каким образом применяются те или иные нормативы, как контролировать ситуацию», - добавил глава Пскова.