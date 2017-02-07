Псковские власти ищут около 300 млн рублей для выполнения предписаний контрольных органов образовательным учреждениям
Муниципальным властям Пскова необходимо найти порядка 300 млн рублей на выполнение предписаний образовательным очереждениям областного цетра для подготовки их к новому учебному году. Об этом сегодня на традиционном ежемесячном координационном совещании сообщил глава Пскова Иван Цецерский.
Градоначальник отметил, всевозможные контрольные и надзорные службы выписали много предписаний школам и детсадам, на исполнение которых в бюджет пока нет средств.
При этом он отметил, что доходная часть бюджета города растёт, но сейчас образовалась большая дебеторская задолженность перед муниципальным бюджетом — около 100 млн рублей.
Говоря об итогах работы городских службы в январе 2017 года, Цецерский сообщил, что они работали бесперебойной и устраняли аварии в нормативный срок невзирая на морозы.
Также в январе шла работа над программами благоустройства города на 2017 год. По словам главы города, в этом году объемы ремонтов дворов относительно показателей 2016 года увеличатся вдвое, поэтому «необходимо очень быстро и активно согласовать перечень, чтобы в кратчайшие сроки подготовить конкурсную документацию» и провести сами работы до начала октября.
Помимо этого, продолжил Иван Цецерский, в Пскове впервые за последние 10 лет начал снижаться травматизм граждан на дорогах. Для этого вдоль дорог в опасных зонах устанавливаются ограждения, однако, по замечанию главы города, многие люди пренебрегают правилами, перелезают черз такие заборчики и всё-равно переходят дорогу в неположенных местах.