Псковские власти ищут около 300 млн рублей для выполнения предписаний контрольных органов образовательным учреждениям

15:40, 07 февраля 2017, ПАИ

Муниципальным властям Пскова необходимо найти порядка 300 млн рублей на выполнение предписаний образовательным очереждениям областного цетра для подготовки их к новому учебному году. Об этом сегодня на традиционном ежемесячном координационном совещании сообщил глава Пскова Иван Цецерский.

Градоначальник отметил, всевозможные контрольные и надзорные службы выписали много предписаний школам и детсадам, на исполнение которых в бюджет пока нет средств.

При этом он отметил, что доходная часть бюджета города растёт, но сейчас образовалась большая дебеторская задолженность перед муниципальным бюджетом — около 100 млн рублей.

Говоря об итогах работы городских службы в январе 2017 года, Цецерский сообщил, что они работали бесперебойной и устраняли аварии в нормативный срок невзирая на морозы.

Также в январе шла работа над программами благоустройства города на 2017 год. По словам главы города, в этом году объемы ремонтов дворов относительно показателей 2016 года увеличатся вдвое, поэтому «необходимо очень быстро и активно согласовать перечень, чтобы в кратчайшие сроки подготовить конкурсную документацию» и провести сами работы до начала октября.

Помимо этого, продолжил Иван Цецерский, в Пскове впервые за последние 10 лет начал снижаться травматизм граждан на дорогах. Для этого вдоль дорог в опасных зонах устанавливаются ограждения, однако, по замечанию главы города, многие люди пренебрегают правилами, перелезают черз такие заборчики и всё-равно переходят дорогу в неположенных местах.