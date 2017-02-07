0
16:14
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
16:10
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
14:38
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
13:33
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
13:26
Андрей Турчак: Псковские чиновники от ЖКХ должны извиниться перед жителями за рост платежей за ОДН
12:16
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей
11:37
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
Еще новости
Общество

7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога

В 2016 году в больницы Псковской области за направлением на медицинский аборт обратились 1644 женщины. 83% прошли консультирование психолога. После бесед со специалистами 6,8% женщин (около 100 человек) прияли решение сохранить беременность, сообщила на совещании главврачей заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ольга Котина. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Председатель комитета Игорь Потапов назвал это «нормальным рабочим результатом», но заметил, что есть примеры достижения и 10-процентного показателя. 

Ольга Котина отметила, что в медицинских организациях области организованы кабинеты медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в Псковском перинатальном центре, Псковской городской поликлинике, Великолукской, Островской, Бежаницкой и Порховской межрайонных больницах. 

По словам Ольги Котиной, к этой работе также привлекаются священнослужители. В качестве примера она привела Печорский район. «Этот опыт работы нужно использовать в других районах, где есть такая возможность, в частности, в Пскове и Псковском районе», - уверена она.

Специалист сообщила, что количество медицинских абортов в регионе снизилось на 32,4% (на 250 случаев) на 1000 женщин фертильного возраста. В четырёх районах отмечен рост абортов. «Волнует ситуация по Великим Лукам, где в 2015 году фиксировалось 697 абортов, а в 2016-м - 1026, что в полтора раза больше», - сказала Ольга Котина. В этом же списке оказались Псковский, Печорский и Дедовичский районы. 

Однако в Великих Луках озвученным цифрам удивились и привели другую статистику: 440 прерываний беременности в 2015 году, 534 - в 2016-м. О. Котина отметила, что приведенные ею цифры были официциально предоставлены в комитет, и рекомендовала разобраться в ситуации.

Игорь Потапов, подводя итоги, отметил, что в прошлом году рождаемость удалось удержать на уровне 2015 года. В регионе родились более 7 тысяч человек.

Главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк доложил, что в 2016 года младенческая смертность немного снизилась. По его словам, зафиксировано 12 случаев смерти, из них четыре случая произошли, несмотря на своевременно выявленные пороки развития плода.

Игорь Потапов уточнил, сколько из 7 тысяч беременных женщин  прошли полноценное УЗИ. «Может быть, мы десятую часть скринингуем и не получаем нужного результата», - спросил председатель комитета.  Сергей Сукманюк заверил, что обследование проходит не 10%, а больше женщин, однако точную цифру назвать затруднился. Тогда Игорь Потапов отметил, что эти данные должны прозвучать на коллегии комитета, в том числе в разрезе районов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
07 февраля 2017
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя 4
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
07 февраля 2017
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
07 февраля 2017
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
07 февраля 2017
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live 1
Андрей Турчак: Псковские чиновники от ЖКХ должны извиниться перед жителями за рост платежей за ОДН
07 февраля 2017
Андрей Турчак: Псковские чиновники от ЖКХ должны извиниться перед жителями за рост платежей за ОДН 13
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей
07 февраля 2017
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей 1
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
07 февраля 2017
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна
07 февраля 2017
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна

Идет загрузка...