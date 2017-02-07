7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога

16:10, 07 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году в больницы Псковской области за направлением на медицинский аборт обратились 1644 женщины. 83% прошли консультирование психолога. После бесед со специалистами 6,8% женщин (около 100 человек) прияли решение сохранить беременность, сообщила на совещании главврачей заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ольга Котина. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Председатель комитета Игорь Потапов назвал это «нормальным рабочим результатом», но заметил, что есть примеры достижения и 10-процентного показателя.

Ольга Котина отметила, что в медицинских организациях области организованы кабинеты медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в Псковском перинатальном центре, Псковской городской поликлинике, Великолукской, Островской, Бежаницкой и Порховской межрайонных больницах.

По словам Ольги Котиной, к этой работе также привлекаются священнослужители. В качестве примера она привела Печорский район. «Этот опыт работы нужно использовать в других районах, где есть такая возможность, в частности, в Пскове и Псковском районе», - уверена она.

Специалист сообщила, что количество медицинских абортов в регионе снизилось на 32,4% (на 250 случаев) на 1000 женщин фертильного возраста. В четырёх районах отмечен рост абортов. «Волнует ситуация по Великим Лукам, где в 2015 году фиксировалось 697 абортов, а в 2016-м - 1026, что в полтора раза больше», - сказала Ольга Котина. В этом же списке оказались Псковский, Печорский и Дедовичский районы.

Однако в Великих Луках озвученным цифрам удивились и привели другую статистику: 440 прерываний беременности в 2015 году, 534 - в 2016-м. О. Котина отметила, что приведенные ею цифры были официциально предоставлены в комитет, и рекомендовала разобраться в ситуации.

Игорь Потапов, подводя итоги, отметил, что в прошлом году рождаемость удалось удержать на уровне 2015 года. В регионе родились более 7 тысяч человек.

Главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк доложил, что в 2016 года младенческая смертность немного снизилась. По его словам, зафиксировано 12 случаев смерти, из них четыре случая произошли, несмотря на своевременно выявленные пороки развития плода.

Игорь Потапов уточнил, сколько из 7 тысяч беременных женщин прошли полноценное УЗИ. «Может быть, мы десятую часть скринингуем и не получаем нужного результата», - спросил председатель комитета. Сергей Сукманюк заверил, что обследование проходит не 10%, а больше женщин, однако точную цифру назвать затруднился. Тогда Игорь Потапов отметил, что эти данные должны прозвучать на коллегии комитета, в том числе в разрезе районов.