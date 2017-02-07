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Общество

Владимир Воробьёв: В этом году достаточно успешно справляемся с гололёдом в Пскове

В феврале в Пскове ожидается «скачущий температурный режим», в частности, к выходным ожидается от -3 до -5 градусов, к середине следующей неделе будет переход через ноль. Об этом сообщил председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьев на совещании по итогам января у главы города 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Воробьёв подчеркнул, что такая погода сопряжена с гололедными явлениями. «О переходах через ноль мы своевременно оповещаем управляющие компании и в этом году достаточно успешно справляемся с гололёдом», - заявил он.

Глава городского комитета по ГО и ЧС также сообщил, что в январе в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили  6 тыс. 700 обращений, 4,5 тысячи из них  касались проблем связанных с городским хозяйством. По его словам, за прошедший месяц в городе случились 78 аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

Кроме того, в Пскове зафиксировали 13 пожаров, в которых один человек погиб и четверо пострадали.

Среди основных задач на февраль Владимир Воробьёв назвал подготовку противопаводковых и противопожарных мероприятий на весенне-летний период.

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