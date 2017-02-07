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Экономика

В январе в бюджет Пскова мобилизованы около 136 млн рублей налогов

В январе 2017 году в бюджет Пскова мобилизованы порядка 136 млн рублей налогов, что на 6 млн меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила начальник Межрайонной инспекции ФНС № 1 по Псковской области Татьяна Кокарева на координационном совещании у главы города 7 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик уточнила, что более 36% составило поступление по налогу на доходы физических лиц, и это на 9 млн больше января 2016-го. Сборы по земельному налогу оказались на 400 тысяч больше. По словам Татьяны Кокаревой, в два раза больше стало плательщиков — индивидуальных предпринимателей, которые перешли на патентную систему налогообложения.

Также она отметила, что все пенсионеры должны сообщить в налоговую о выходе на пенсию, и что льготы на имущественный налог применяются только в заявительном порядке.

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