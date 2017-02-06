На улице Леона Поземского в Пскове задержаны подозреваемые в краже

16:08, 07 февраля 2017, ПАИ

На улице Леона Поземского в Пскове задержаны подозреваемые в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пункта централизованной охраны о проникновении в распределительный шкаф мини АТС на улице Леона Поземского. Сотрудники Росгвардии выдвинулись по указанному адресу, предприняли необходимые меры и задержали подозреваемых.

Задержанными оказались 41-летний и 25-летний жители Пскова. Они пытались взломать распределительный шкаф и похитить оборудование. Мужчины доставлены в дежурную часть отдела полиции.