На улице Леона Поземского в Пскове задержаны подозреваемые в краже
На улице Леона Поземского в Пскове задержаны подозреваемые в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.
Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пункта централизованной охраны о проникновении в распределительный шкаф мини АТС на улице Леона Поземского. Сотрудники Росгвардии выдвинулись по указанному адресу, предприняли необходимые меры и задержали подозреваемых.
Задержанными оказались 41-летний и 25-летний жители Пскова. Они пытались взломать распределительный шкаф и похитить оборудование. Мужчины доставлены в дежурную часть отдела полиции.