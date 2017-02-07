Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя

16:14, 07 февраля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский сегодня, 7 февраля, на ежемесячном координационном совещании городских служб и ведомств пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным водителя, занимающего высокий пост. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, градоначальник заявил о категорической недопустимости езды в нетрезвом виде и призвал псковичей, которые употребили алкоголь, ни в коем случае не садиться за руль, а при необходимости использовать такси.

С таким призывом глава выступил перед докладом начальника УГИБДД по городу Пскову Владмира Папорта. Тот рассказал, что в январе в Пскове на 40% снизилась аварийность на дорогах, а на 25% — количество пострадавших в ДТП. При этом в авариях пострадали меньше детей, чем за январь 2015 года, сократилось количество водителей, задержанных за пьяную езду. Руководитель городской госавтоинспекции выразил надежду, что эти данные свидетельствуют о том, что водители стали более внимательными и аккуратными.

Участники совещания поблагодарили сотрудников ГИБДД за работу, а Владмир Папорт в ответ сказал, что городские власти в 2016 году провели колоссальную работу по увеличению безопасности дорожного движения.

Также он отметил, что реже стали происходить наезды на пешеходов. Начальник городского ГИБДД рассказал, что в 2016 году в городе были ликвидированы порядка 15 нерегулируемых пешеходных переходов и добавил, что соответствующая работа продолжится в 2017 году. По его словам, в ближайшее время на городской комиссии по безопасности дорожного движения будет рассмотрено ещё около 5 вопросов о ликвидации нерегулируемых переходов, в том числе дублирующего перехода к 24-й школе, перехода на перекрёстке улиц Пароменская и Максима Горького.

Также в нынешнем году госавтоинспекция проведёт инвентаризацию дорожных знаков в Пскове, добавил Папорт.

У него также спросили про перспективы решения проблемы улицы Красноармейской, на которой из-за припаркованных машин сейчас бывает не разъехаться двум автомобилям. Папорт сказал, что фактически эта улица общего пользования превратилась в межквартальный проезд. При этом на участке от улицы Юбилейной до улицы Киселева есть занки, запрещающие стоянку по четным-нечетным числам, поэтому сотрудники ГИБДД периодически забирают оттуда машины нарушителей на штраф-стоянку.

В свою очередь глава Пскова Иван Цецерский добавил, что парковка на центральных улицах города тоже является проблемой, а начальник псковского УГИБДД посетовал на то, что при возведении новых микрорайонов возле домов проектируют всего 30-40 парковочных мест, и добавил, что в 2016 году на штраф-стоянку областного центра было помещено более 1500 транспортных средств.

Глава города отметил, что штрафовать водителей за неправильную парковку нужно только тогда, когда для них созданы все условия. По его словам, сейчас что в любой двор можно зайти и выписать там пачку протоколов за нарушение правил парковки, однако это не выход. Он добавил, что в Пскове мест даже под платную парковку нередко не хватает.