Более 2,5 тысяч псковичей болеют ОРВИ и гриппом

16:39, 07 февраля 2017, ПАИ

В Пскове 2 тысячи 527 горожан болеют ОРВИ и гриппом. Диагноз «грипп» поставили 10 псковичам. Такие данные озвучила заместитель главы администрации города Мария Михайлова на координационном совещании у главы Пскова 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Среди детей от 3 до 6 лет болеют 584 человека. Однако самая серьёзная ситуация, отметила Мария Михайлова, сложилась среди взрослого населения - заболевших более 900 человек. «Полностью закрытых школ нет, на карантин закрыты 25 классов. Больше всего - в лицее № 4, Псковском педагогическом комплексе и в лицее «Развитие», - уточнила она и добавила, что эпидпорог в городе превышен.

От гриппа в Пскове привиты 68 тысяч 400 человек взрослого населения, что составило 148,7% от плана. По словам Марии Михайловой, «впервые создана такая мощная иммунная прослойка». «Очень хорошо прививаются правоохранительные структуры: УМВД, УФСИН, МЧС, предприятия ЖКХ», - добавила она и предложила главе города Ивану Цецерскому найти возможность поощрить руководителей предприятий, которые отличились. Он эту инициативу поддержал.

В качестве проблемных точек заместитель главы администрации города назвала органы власти, а также торговые сети. Иван Цецерский принял информацию к сведению и обратил внимание, что кассир, например, который болеет, чаще всего является разносчиком инфекции.

Глава города также рассказал, что сам сделал прививку от гриппа, в результате все в его семье заболели, а он нет.