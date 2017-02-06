Глава УМВД Пскова: Родители не знают, как воздействовать на своих детей, и обращаются к нам

16:18, 07 февраля 2017, ПАИ

«Многие родители не знают, как воздействовать на своих детей, и обращаются к нам», - заявил глава УМВД России по Пскову Сергей Сурин на координационном совещании у главы города 7 февраля. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Сергей Сурин заметил, что есть несовершеннолетние, поведение которых трудно откорректировать, и в этом вопросе полиции без социальных структур не справиться.

«Сейчас вопрос по несовершеннолетним стоит очень остро», - заявил начальник городского УМВД и предложил подумать, чем занять молодёжь.

Глава Пскова Иван Цецерский обратил внимание, что зачатую проблемы кроются в семье, в этой связи в городе запланирован ряд мероприятий для родителей. На это Сергей Сурин сказал, что родители иногда переусердствуют в воспитательном плане, но есть меры воздействия и для них.

Иван Цецерский также сообщил, что в 2016 году в Пскове в два раза выросло число суицидов, и добавил, что в этой связи будут приняты дополнительные меры. Он заявил о необходимости усилить службу психологической помощи и работу с родителями.

В свою очередь Сергей Сурин выразил обеспокоенность ростом количества пропавших без вести. По его словам, за последние недели пропали, но были обнаружены, 7 человек, 6 из которых – несовершеннолетние.

Говоря в целом о криминогенной обстановке в Пскове, начальник городского УМВД подчеркнул, что она стабильна, в январе отмечено снижение зарегистрированных преступлений по всем направлениям. За последнюю неделю, добавил он, были изъяты более 80 литров контрафактной алкогольной продукции.