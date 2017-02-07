8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»

19:04, 07 февраля 2017, ПАИ

8 февраля в Псков приедет автор проекта большое «Галопом по России за 80 дней» - #литературноепутешествие кировчанка Мария Савиных. Здесь она пробудет три дня.

Как Мария Савиных сообщила Псковскому агентству информации, у неё запланированы встречи с местными литераторами, экскурсии по их любимым местам в городе, беседы с писателями и поэтами об их творчестве и литературе в целом.

Мария Савиных намерена пересечь всю страну от Калининграда до Владивостока за 80 дней. За это время она пообщается с жителями самых разных городов о литературе и о людях, которые занимаются творческой деятельностью.

Итогом этих и других встреч станут 28 журналистских работ на официальном сайте проекта, мультимедийная карта со 150 авторами и несколько проведённых литературных вечеров.

Автор проекта обещает, что читатели увидят Россию глазами литераторов сразу нескольких поколений: «Наблюдая за развитием проекта #галопомпоРоссииза80дней, каждый читатель найдет своего автора: писатели и поэты – аудиторию, путешественники – новые идеи для будущих поездок, все остальные – массу других интересных моментов».

Отметим, в августе прошлого года проект #галопомпоРоссииза80дней был поддержан экспертами всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» и взял грант на 300 тысяч рублей.