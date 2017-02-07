Более чем на четверть в прошлом году сократилось число детей-сирот в Псковской области

16:29, 07 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в госучреждениях, в прошлом году сократился на рекордные 26%. Таким образом, на сегодня только 345 детей остаются в ожидании устройства в семью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Главное государственное управлении социальной защиты населения региона.

Всего в регионе более 2,4 тыс. детей-сирот стоят на учете в органах опеки, из них 85% находятся на семейном воспитании. Еще восемь лет назад этот показатель составлял только 36%.

«В первую очередь органы опеки стараются сохранить семейные узы. Специалисты отрабатывают любую возможность устроить оставшегося без родителей ребенка к его близким родственникам, чтобы он воспитывался родными людьми в рамках своей семьи. Если это невозможно, тогда специалисты начинают поиск усыновителей», — отметили в Управлении соцзащиты.

«Большая часть усыновленных детей остается на территории Псковской области, но в органы опеки и попечительства не редко обращаются жители других субъектов РФ. География очень обширна, вплоть до Сахалина, однако чаще остальных в органы опеки обращаются жители Москвы и Санкт-Петербурга», - отметили в Управлении соцзащиты. На сегодняшний день в органах опеки и попечительства 96 человек находятся в листе ожидания, чтобы взять ребенка на воспитание в свою семью.

Кроме того, за 8 лет реализации проекта «Видеопаспорт» для малышей, ищущих семью, были созданы 442 видеоанкеты, из них 25 — в прошлом году, отметили в Управлении соцзащиты.

В регионе практикуются три формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опекунство и приемная семья. Для будущих родителей и опекунов в региональном бюджете предусмотрены меры социальной поддержки. Например, усыновители получают ежегодную выплату в 100 тыс. рублей в течение 5 лет, опекуны и попечители — ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9–11 тыс. рублей, а для приемных семей, помимо пособия, предусмотрено вознаграждение за труд.

Кроме того, органы опеки и попечительства ведут целенаправленную работу по подготовке кандидатов в родители. Для принимающих родителей и опекунов в области организована работа тринадцати школ подготовки. Помимо этого, после устройства ребенка семью органы опеки занимаются сопровождением детей и приемных родителей.