Псковская таможня пресекла ввоз тканей и одежды на сумму 45 млн рублей

16:42, 07 февраля 2017, ПАИ

Псковская таможня пресекла ввоз дорогостоящего товара по поддельным документам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В Россию из Эстонии через таможенный пост «Ивангород» в Ленинградской области въехало транспортное средство российской фирмы-перевозчика, которое следовало в Санкт-Петербург. Согласно товаросопроводительным документам в транспортном средстве ввозился товар «сульфат железа». При прохождении границы товар помещен под таможенную процедуру «таможенного транзита» и на грузовые отсеки транспортного средства наложены средства таможенной идентификации. После чего транспортное средство в соответствии с процедурой «транзита» должно было проследовать в определенное таможенным органом место доставки для таможенного оформления.

Вместо этого оперативные сотрудники Псковской таможни обнаружили автомобиль в одном из ангаров промышленной зоны Санкт-Петербурга в момент частичной выгрузки товара без разрешения таможенного органа. В грузовых отсеках обнаружился товар, не указанный в товаросопроводительных документах. Установлено, что под «товаром прикрытия» на таможенную территорию Евразийского экономического союза были перемещены ткани и одежда.

Согласно результатам проведенного исследования рыночная стоимость перемещаемого товара - свыше 45 миллионов рублей. Сумма неуплаты таможенных платежей за указанный товар составила свыше 9 миллионов рублей.

В отношении водителя транспортного средства международной перевозки и неустановленных лиц по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а, г» части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящий момент товар изъят и помещен на ответственное хранение.