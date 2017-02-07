Житель Псковского района поблагодарил сотрудника ДПС за помощь ребёнку
Житель Псковского района поблагодарил сотрудника ДПС за помощь ребёнку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Житель посёлка Серёдка поблагодарил командира взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области капитана полиции Эдуарда Александрова. В сложной ситуации он помог сельчанам и отвез пострадавшего ребенка в больницу.
Мужчина также отметил «высокий профессионализм и чувство ответственности за порученное дело» заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области подполковника полиции Юрия Шестакова.
Со словами признательности он обратился и к руководству УМВД России по Псковской области. «Я с детьми ходил в лес за грибами в Псковском районе и наткнулся на боеприпасы времен Великой Отечественной войны, - пишет гражданин. - Опасную находку сфотографировали и сообщили в полицию. Должные меры были приняты незамедлительно. На место прибыли саперы, которые обезвредили боеприпасы».