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Общество

Житель Псковского района поблагодарил сотрудника ДПС за помощь ребёнку

Житель Псковского района поблагодарил сотрудника ДПС за помощь ребёнку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель посёлка Серёдка поблагодарил командира взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области капитана полиции Эдуарда Александрова. В сложной ситуации он помог сельчанам и отвез пострадавшего ребенка в больницу.

Мужчина также отметил «высокий профессионализм и  чувство ответственности за порученное дело» заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области подполковника полиции Юрия Шестакова.

Со словами признательности он обратился и к руководству УМВД России по Псковской области. «Я с детьми ходил в лес за грибами в Псковском районе и наткнулся на боеприпасы времен Великой Отечественной войны, - пишет гражданин. - Опасную находку  сфотографировали и сообщили в полицию. Должные меры были приняты незамедлительно. На место прибыли саперы, которые обезвредили боеприпасы».

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