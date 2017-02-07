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Общество

Больше половины россиян считают себя счастливыми

Свыше половины – 56% - россиян считают себя счастливыми. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного в декабре 2016 года ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN при участии холдинга «Ромир».

Только 5% опрошенных оказались противоположного мнения, а 33 - не относят себя ни к одной из категорий. По итогам 2016 года Россия поднялась с 30-го на 29-е место в общем рейтинге по уровню счастья.

Самые счастливые люди проживают в азиатских и латиноамериканских странах. В лидеры рейтинга также вышла Исландия, в которой уровень счастья жителей достиг 70%.

Средний показатель счастья в странах «Большой семерки» составил 48%, в Западной Европе — 45%. В странах БРИКС в среднем счастливы 63% жителей, в странах «большой двадцатки» - 60%.

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