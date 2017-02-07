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Соцсфера

Более 49 тысяч жителей Пскова и Псковского района получили в феврале прибавку к пенсии

С 1 февраля неработающим пенсионерам проиндексировали пенсию, в Пскове и Псковском районе прибавку получил и более 49 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе Пскове и районе Алексей Еремин 7 февраля на координационном совещании. «Индексация была единовременной денежной выплатой», - уточнил он, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также Алексей Еремин отметил, что увеличился размер компенсации на социальные услуги.

Глава Пскова Иван Цецерский спросил, не было ли проблем с доставкой единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей псковским пенсионерам. Докладчик ответил, что нет.

В свою очередь начальник Территориального управления социальной защиты населения города Пскова Наталья Хачапуридзе тоже сообщила, что все выплаты были доставлены адресатам без проблем. При этом она рассказала, что возникают вопросы по присвоению звания «Ветеран труда», по этому поводу поступает много обращение. Наталья Хачапуридже пояснила, что те лица, которые получили награды до 1 июля 2016 года, «идут по старым правилам»: общий стаж для женщин должен составлять 20 лет, для мужчин - 25 лет. Остальным же нужно не менее 15 лет отработать на предприятии, которое присвоило награду, плюс, как и раньше, общий стаж - 20 и 25 лет.

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