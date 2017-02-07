На невельском рынке обнаружили запрещенные гранаты и хурму

17:39, 07 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 7 февраля, в ходе рейда на рынке в Невеле выявили факты реализации хурмы из Испании и гранатов из Турции, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В отношении данной продукции общим весом 15,1 кг приняли меры в соответствии с законодательством РФ.

На прошлой неделе на невельском рынке также обнаружили факты реализации продукции, подпадающей под действие российских ответных экономических мер.