Классические британские телефонные будки получили новый дизайн

18:03, 07 февраля 2017, ПАИ

Компания New World Payphones представила новый дизайн британских телефонных будок. Как сообщает издание Mirror, классический образ, который оставался неизменным на протяжении последних 90 лет, приобрел более современный внешний вид. Будку перекрасили в черный цвет, а дверь вовсе убрали.

Внутри будки рядом с телефонным автоматом разместятся сенсорный дисплей с информацией о районе и точка доступа Wi-Fi. Деньги на обслуживание будок городские власти планируют получать за счет размещения рекламы на находящихся внутри экранах.

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По словам гендиректора компании, владеющей New World Payphones, Джастина Кокрейна, новые «телефонные коробки» позволят освободить улицы от устаревших будок, а некоторые из них будут и вовсе заменены деревьями.