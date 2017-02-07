8 февраля в Пскове стартует первенство СЗФО по боксу
В среду, 8 февраля, в Пскове на базе Псковского агротехнического колледжа в Крестах в 18:00 стартует первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по боксу.
Как сообщил Псковскому агентству информации председатель госкомитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин, эти соревнования будут отборочными на первенство России.
Финал мужского турнира состоится в воскресенье, 12 февраля, а время проведения завершающих боёв среди женщин пока не определено.