0
14:38
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
17:36
Псковские «Барсы» сразятся на льду с известными артистами
14:04
Опубликовано расписание Всероссийских юниорских соревнований по биатлону в Островском районе
09:57
Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
11:15
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
15:00
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:15
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
Еще новости
Спорт

8 февраля в Пскове стартует первенство СЗФО по боксу

В среду, 8 февраля, в Пскове на базе Псковского агротехнического колледжа в Крестах в 18:00 стартует первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по боксу. 

Как сообщил Псковскому агентству информации председатель госкомитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин, эти соревнования будут отборочными на первенство России.

Финал мужского турнира состоится в воскресенье, 12 февраля, а время проведения завершающих боёв среди женщин пока не определено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
07 февраля 2017
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
Псковские «Барсы» сразятся на льду с известными артистами
05 февраля 2017
Псковские «Барсы» сразятся на льду с известными артистами 1
Опубликовано расписание Всероссийских юниорских соревнований по биатлону в Островском районе
03 февраля 2017
Опубликовано расписание Всероссийских юниорских соревнований по биатлону в Островском районе
Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
02 февраля 2017
Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
01 февраля 2017
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 января 2017
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
30 января 2017
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
В мае состоится второй Псковский марафон
29 января 2017
В мае состоится второй Псковский марафон

Идет загрузка...