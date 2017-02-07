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Общество

Студенты Псковского агротехнического колледжа приступили к практике в «Псковэнерго»

По традиции в феврале будущие энергетики приступили к прохождению производственной практики в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». До конца текущего месяца студенты 4 курса Псковского агротехнического колледжа будут работать в Восточных и Северных электрических сетях предприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

По данным управления по работе с персоналом «Псковэнерго», учащиеся распределены на производственные участки в Пскове и Порховском районе. Теоретические знания по механике, электротехнике, инженерной графике, материаловедению, технике безопасности будущие энергетики получили в рамках обучения по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». Теперь им предстоит курс практического освоения навыков работы.

Перед производственной практикой студенты проходят все необходимые инструктажи и для каждого из них назначаются руководители практики из числа инженерно-технического персонала. По итогам каждый студент получит письменное заключение с оценкой работы от своего наставника.

Производственная практика является частью комплексной работы по формированию кадрового резерва «Псковэнерго». На сегодняшний день в энергосистеме Псковской области работает порядка 500 выпускников Псковского агротехнического колледжа профильного отделения.

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