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Политика

Александр Васильев: Нужно усилить ответственность чиновников за ненормативное состояние пешеходных переходов

Пскович, член комитета по транспорту Госдумы и центрального штаба Общероссийского народного фронта, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев предложил усилить ответственность чиновников за ненормативное состояние пешеходных переходов. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ, такой комментарий Васильев дал по поводу правительственного законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, который недавно был внесён в нижнюю палату российского парламента.

Кабинет министров предлагает за непредоставление преимуществ движения пешеходам установить административный штраф для водителей в размере от 1500 до 2500 руб. Соответствующая инициатива была вызвана ростом количества ДТП на пешеходных переходах.

«Высокая опасность ДТП с участием пешеходов обусловлена не маленьким размером штрафа, а необустроенностью наших дорог, — считает Александр Васильев. - Пешеходные переходы часто не соответствуют нормативным требованиям. Это подтверждают дорожные инспекции ОНФ, которые проходят по всей России. Не хватает дорожных знаков, как правило, стерта разметка. Также не выполнено поручение президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина о том, что пешеходные переходы должны выполняться из современных материалов, а знаки – на флуоресцентной пленке. Должна быть комбинация желтой и белой разметки на дороге, разметка должна быть из пластика, а не нанесена окрасочным методом. При этом на тротуарах часто лежит неубранный снег. Поэтому такое несоблюдение элементарных правил со стороны администраций городов, которые ответственны за состояние пешеходных переходов, приводит к тому, что граждане-автомобилисты часто становятся заложниками ситуации».

По его депутата, в последнее время пешеходы и автомобилисты стали больше друг друга уважать и пропускать, но местные власти не создают условий для того, чтобы пешеходный переход был безопасным. «Поэтому стоит задуматься скорее не об увеличении штрафов для автомобилистов, а об усилении ответственности чиновников за ненормативное состояние пешеходных переходов», — добавил лидер «Убитых дорог».

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