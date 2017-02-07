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Общество

В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров

7 февраля инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно с сотрудником ОМВД провели рейд по обследованию заброшенных (неэксплуатируемых) зданий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда были обследованы 3 здания.

Участники осмотра установили, что данные строения имеют свободный доступ, захламленность территории и признаки пребывания посторонних лиц, что является угрозой возникновения пожаров. «Заброшенные строения становятся пристанищами для лиц БОМЖ, которые жгут там костры, пользуются неисправными печами, бросают окурки среди легкогорючего мусора», - отметили в МЧС.

Также в ходе рейда распространили 21 памятку по соблюдению требований пожарной безопасности, проинструктировали 16 человек.

Информацию о противопожарном состоянии объектов направят собственникам, а также в администрацию города Пскова.

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