Елена Бибикова: Пенсии работающим пенсионерам должны индексировать после увольнения

18:08, 07 февраля 2017, ПАИ

«В августе 2016 года возникла проблема своевременной индексации пенсий тем, кто, будучи в пенсионном возрасте продолжал работать и затем уволился», - сообщила член Совета Федерации Елена Бибикова в прямом эфир «Радио России в Пскове». Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, проходит 3-4 месяца после увольнения пенсионера с работы, и только потом он начнет получать индексированную пенсию. Эту несправедливость необходимо устранить, считает Елена Бибикова, поэтому комитет по социальной политике Совета Федерации стал инициатором законодательной инициативы, чтобы пенсии индексировались сразу после увольнения с работы.

Елена Бибикова рассказала об изменениях, которые произошли в пенсионном законодательстве в 2017 году, о реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения, о порядке начисления федеральной социальной доплаты. «Если совокупный доход пенсионера не достигает прожиточного минимума, установленного в регионе, то к пенсии пенсионера устанавливается федеральная социальная доплата, — сообщила сенатор. - В таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера была не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе по состоянию на 31 декабря предыдущего года».

Речь шла и о моратории на формирование пенсионных накоплений, о возможности работникам самим формировать накопительную часть пенсии и делать добровольные отчисления из своей зарплаты. Также Елена Бибикова ответила на вопросы радиослушателей, поступившие в ходе прямого эфира.