В Опочке и Великих Луках обсудили проблемы противодействия распространению наркомании в молодежной среде

18:10, 07 февраля 2017, ПАИ

В Опочке и Великих Луках прошли встречи руководства Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области с директорами школ №4 и №9, их заместителями по воспитательной работе и социальными педагогами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, на встречах говорилось об организации мероприятий по профилактике наркомании в образовательных учреждениях.

В ОМВД России по городу Великие Луки с участием начальника УКОН УМВД России по Псковской области полковника полиции Сергея Титова прошло совещание, посвященное проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В нем приняли участие личный состав отдела полиции, представители администрации Великих Лук, городского управления образования, филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», а также духовенства.

С учетом продолжающегося осложнения наркоситуации в подростковой среде представители органов и учреждений системы профилактики обратили внимание на необходимость активизации работы по раннему выявлению лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества. Подчеркивалось, что при осуществлении всего комплекса профилактических мероприятий формальный подход не допустим.

В этой связи планируется организовать семинар-совещание в режиме видеоконференцсвязи по теме «Эффективная работа с детьми и родителями по профилактике употребления психоактивных веществ».

Пройдет также «Единый день родительских собраний», в ходе которого сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области проведут родительские собрания в каждой школе региона.