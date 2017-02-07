0
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
19:04
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
18:42
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
17:57
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
16:14
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
16:10
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
14:38
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
Еще новости
Общество

В Опочке и Великих Луках обсудили проблемы противодействия распространению наркомании в молодежной среде

В Опочке и Великих Луках прошли встречи руководства Управления по контролю  за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области с директорами школ №4 и №9, их заместителями  по воспитательной работе и социальными педагогами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, на встречах говорилось об организации  мероприятий по профилактике наркомании в образовательных учреждениях.

В ОМВД России по городу Великие Луки с участием начальника УКОН УМВД России по Псковской области полковника полиции Сергея Титова прошло совещание, посвященное проблемам борьбы с незаконным  оборотом наркотиков. В нем приняли участие личный состав отдела полиции,  представители администрации  Великих Лук, городского управления образования, филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», а также духовенства.

С учетом продолжающегося осложнения наркоситуации в подростковой среде представители органов и учреждений системы профилактики обратили внимание на необходимость активизации работы по раннему выявлению лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества. Подчеркивалось, что при осуществлении всего комплекса профилактических мероприятий формальный подход не допустим.

В этой связи планируется организовать семинар-совещание в режиме видеоконференцсвязи по теме «Эффективная работа с детьми и родителями по профилактике употребления психоактивных веществ».

Пройдет также «Единый день родительских собраний», в ходе которого сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области проведут родительские собрания в каждой школе региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
07 февраля 2017
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
07 февраля 2017
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
07 февраля 2017
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя 5
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
07 февраля 2017
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
07 февраля 2017
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
07 февраля 2017
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live 1

Идет загрузка...