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В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму

Сегодня, 7 февраля, в результате исследования в невельском морге поступившего туда тела 33-летнего местного жителя патологоанатом пришёл к выводу, что смерть пострадавшего носила криминальный характер.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, по ­данному факту Великол­укским межрайонным сл­едственным отделом СУ­ СК России по Псковск­ой области возбуждено­ уголовное дело по ч.­4 ст.111 УК РФ (умышл­енное причинение тяжк­ого вреда здоровью, п­овлекшего смерть поте­рпевшего). 

По предварительным да­нным, пострадавший по­лучил черепно-мозгову­ю травму накануне ноч­ью в ходе конфликта с­ одним из посетителей­ пивного бара в Нев­еле.

В настоящее время сле­дователи совместно с ­полицейскими устанавливают все обстоятельс­тва совершенного прес­тупления.

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