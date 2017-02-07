В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму
Сегодня, 7 февраля, в результате исследования в невельском морге поступившего туда тела 33-летнего местного жителя патологоанатом пришёл к выводу, что смерть пострадавшего носила криминальный характер.
Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, по данному факту Великолукским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).
По предварительным данным, пострадавший получил черепно-мозговую травму накануне ночью в ходе конфликта с одним из посетителей пивного бара в Невеле.
В настоящее время следователи совместно с полицейскими устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.