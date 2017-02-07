С 13 по 22 февраля в Пскове пройдёт акция «Под отцовским крылом»

18:29, 07 февраля 2017, ПАИ

С 13 по 22 февраля в Пскове пройдёт акция «Под отцовским крылом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении общественной организации «Союз женщин России».

Акцию поддержало Государственное управление образования Псковской области, фракция партии «Единая Россия» Псковского областного Собрания депутатов и общественные организации Пскова и Псковской области.

Как пояснили организаторы, акция нацелена на повышение в глазах школьников статуса и ответственности отца за семью и воспитание детей, признание роли отца в семье и в российском обществе.

«Акция направлена на расширение рамок и возможностей военно-патриотического воспитания, - уточнили в региональном отделении Союза женщин России. - Желательно, чтобы в районных школах, с 3 по 7-й класс состоялись встречи с мужчинами, добившимися в своей работе или деятельности определенных успехов. Нам важно показать положительное значение института отцов. Это могут быть мужчины разных профессий, например, руководители города, главы районов, руководители городских, районных отделов администрации, депутаты Псковского областного Собрания, районные депутаты, сотрудники силовых ведомств, прокуратуры, представители судов, редакторы газет, предприниматели, руководители хозяйств, сотрудники ГУ МЧС, писатели, художники, поэты, врачи, спортсмены, деятели культуры, Почетные граждане, заслуженные работники различных отраслей».

Организаторы предполагают, что на встречах со школьниками участники могут рассказать о себе, о своем профессиональном, жизненным опыте, а также о своих отцах, семьях, о событиях, которые их волнуют сегодня, о том, почему главой семьи является мужчина, какую ответственность он несет в жизни. Формат рассказа не ограничен и определяется на усмотрение участника.