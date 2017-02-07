Бывшие малолетние узники Пскова отметили день рождение своего объединения

18:40, 07 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 7 февраля, бывшие малолетние узники Пскова отметили очередную годовщину со дня образования своей организации. По этому поводу состоялся митинг в сквере Павших борцов, у стелы памяти псковские школьники несли торжественный караул, сообщили Псковскому агентству информации организации «Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей».

«Это, можно сказать, наш домашний праздник,- рассказала руководитель организации Раиса Кузина.- Но в календаре наших ежегодных знаменательных дат есть, конечно, и 9 Мая, и два международных праздника: в сентябре - День памяти жертв фашизма и в апреле - День освобождения узников».

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Раиса Кузина поделилась с участниками митинга воспоминаниями. «Из Восточной Пруссии после концлагеря ехали большим обозом, на подводах. По дороге похоронили мою родную бабушку, маму отца... А потом возле разрушенного магазина я впервые увидела куклу, у нее были такие живые голубые глаза. Я закричала взрослым: «Там девочка лежит!». Мне объяснили, что это кукла», - рассказала она.