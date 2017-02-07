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Общество

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла относительно предыдущих семи дней на 15,9%, том числе в Пскове – на 14,7%. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа A(H3N2), парагриппа, адено- и риносинцитиальной вирусной инфекции.

В Пскове заболеваемость гриппом и ОРВИ населения превысила недельный эпидемический порог на 26,4% за счет детей 3-6 лет и населения старше 15 лет. Заболели 2 тыс. 527 человек, в том числе 1 тыс. 569 детей.

По области заболеваемость ниже значения эпидемического порога на 41,1%. В двух школах, в 68 классах 23 школ, одном дошкольном учреждении и 9 группах в 5 детских садах в связи с отсутствием более 20% детей приостановлен на 7 дней образовательный процесс.

Предписанием Главного государственного санитарного врача по региону в Пскове введены ограничительные мероприятия. Так, необходимо усилить меры профилактики гриппа, при заболевании своевременно обращаться к врачу, особенно не привитым и лицам с хроническими заболеваниями. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции, заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату. Нельзя отправлять заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия.

При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Вирусы гриппа, которые выделяются от заболевших, не обладают никакой специальной устойчивостью к медицинским препаратам, имеющимся в РФ. Рекомендуется обильное питьё — горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. При температуре 38-39°С необходимо вызвать участкового врача на дом либо Скорую помощь. При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.

Наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, которая обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в состав вакцины, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Лабораторные исследования материала от больных показали, что штаммы, циркулирующие в стране, и штаммы, вошедшие в состав вакцин, полностью совпадают.

В эпидемический подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики. Необходимо сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться маской; регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта; промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта, регулярно проветривать помещение, в котором находитесь, делать влажную уборку; увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь; употреблять продукты, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон) и блюда с добавлением чеснока и лука; вести здоровый образ жизни, высыпаться и регулярно заниматься физкультурой.

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