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Культура

Гран-при фестиваля «Монокль» получил артист, который выступит перед псковичами 12 февраля

Гран-при фестиваля «Монокль» за спектакль «Записки юного врача» получил артист театра «Мастерская» Максим Блинов. В этой постановке Максим Блинов выступит перед псковичами 12 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Монокль» – международный фестиваль моноспектаклей. Проводится с 1995 года в Петербурге один раз в два года. С 2005 года входит в Международную ассоциацию фестивалей моноспектаклей и лабораторий театра одного актера. «Монокль» - это особый фестиваль. Артист выходит на сцену и остается один на один со зрителем, что создает удивительную атмосферу», - отметил первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Воронко.

Напомним, что спектакль «Записки юного врача» покажут 12 февраля на большой сцене Псковского драмтеатра в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля.

Подробная афиша и билеты на официальном сайте фестиваля.

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