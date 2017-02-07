0
18:10
Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
17:35
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму
17:16
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области
19:58
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
09:39
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
12:27
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
17:28
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области
Еще новости
Происшествия

В Псковской области снизилось число отравлений спиртосодержащей продукцией

В 2017 году в Псковской области значительно снизилось число отравлений спиртосодержащей продукцией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области. Так, с 1 января по 6 февраля на территории региона зафиксировали 7 отравления спиртосодержащей продукцией, в том числе 6 - со смертельным исходом. В то же время с 2013 по 2016 годы ежегодное количество алкогольных отравлений за указанный период в среднем составляло порядка 18, из которых 12 заканчивались летальным исходом.

Псковский Роспотребнадзор проводит мероприятия по государственному надзору за организациями, осуществляющими розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. Были проведены проверки 17 объектов, в ходе которых фактов реализации запрещенной спиртосодержащей продукции не установили. «Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что хозяйствующие субъекты Псковской области добросовестно исполняют временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объёма готовой продукции», - добавили в управлении.

Тех, кому стало известно о незаконной продаже спиртсодержащей продукции или о случаях отравления суррогатной, недоброкачественной спиртсодержащей продукцией, просят сообщать для оперативного принятия мер к изъятию ее из оборота ежедневно по телефонам «горячих линий»: в Пскове - (8112) 662820, 662069, 621663; в городе Великие Луки - (81153)37201, 77096; в Невеле - (81151)25402; в Острове - (81152)32898.

Также по телефонам «горячих линий» можно получить консультацию специалистов по вопросам приостановления розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января.

«Уважаемые граждане, не употребляйте внутрь спиртосодержащие жидкости непищевого назначения! Берегите свое здоровье и жизнь!» - заключили в псковском Роспотребнадзоре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
07 февраля 2017
Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму
07 февраля 2017
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области
07 февраля 2017
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области 1
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
06 февраля 2017
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
06 февраля 2017
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку 3
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
05 февраля 2017
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области
04 февраля 2017
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области 5
Пскович избил и попытался зарезать женщину
04 февраля 2017
Пскович избил и попытался зарезать женщину

Идет загрузка...