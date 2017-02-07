Порядок приватизации муниципального имущества примут депутаты Псковской гордумы

18:48, 07 февраля 2017, ПАИ

7 февраля в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности под председательством депутата Константина Болотина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Парламентарии рассмотрели ряд имущественных вопросов, касающихся дачи согласия городским учреждениям образования права предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества учреждениям дополнительного образования и автономным некоммерческим организациям.

Кроме того, депутаты вынесли на сессию с рекомендацией «принять» вопрос об утверждении порядка приватизации муниципального имущества и о признании утратившей силу концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципалитета в редакции 2011 года, положения которой не соответствуют требованиям федерального законодательства. В настоящее время на территории Пскова действует схема размещения рекламных конструкций от 2014 года.