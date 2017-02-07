Из-за более чем миллионного долга пскович может лишиться автомобиля

18:52, 07 февраля 2017, ПАИ

Из-за более чем миллионного долга пскович может лишиться автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

На принадлежащие псковичу cедельный тягач Volvo и полуприцеп Kelberg судебные приставы Пскова наложили арест за долг по кредиту в размере более миллиона рублей. Задолженность гражданина перед государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на момент возбуждения исполнительного производства составляет 1 миллион 326 тысяч 457 рублей.

В течение 2016 года судебный пристав-исполнитель произвёл комплекс мер для взыскания задолженности: вынес запрет на регистрационные действия с автотранспортными средствами, запрет на совершение действий по каким-либо регистрациям, осуществил розыск банковских счетов, вынес постановление об обращении взыскания со счетов в банках: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк». Должник ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В рамках исполнительного производства в последние дни января подверглось аресту залоговое имущество гражданина - принадлежащий ему cедельный тягач Volvo, а также полуприцеп Kelberg, общей стоимостью 1 миллион 883 тысячи рублей. Стоимость имущества определена судом. Так как у должника нет других средств на оплату долга, он беспрепятственно предоставил своё автотранспортное средство для ареста.

В присутствии понятых был составлен акт и произведён арест машины. В случае погашения должником долговых обязательств в течение 10 дней, машину вернут владельцу. Если он не сможет рассчитаться по долгам, арестованное имущество будет передано на реализацию.

«Узнать о том, есть ли у вас долги, можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам», - напомнили в пресс-службе ведомства.