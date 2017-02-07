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Роспотребнадзор признал незаконными автовокзальные сборы в Псковской области

Управление Роспотребнадзора по Псковской области признало незаконными автовокзальные сборы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе проверки по обращениям потребителей в 2016 году по факту взимания сборов при приобретении билетов на автовокзалах ГППО «Псковавтотранс» установлено, что это не предусмотрено действующим законодательством. Соответственно, включение в договор перевозки положения о безусловном взимании с каждого потребителя такого сбора ущемляет права потребителей, считают в Роспотребнадзоре.

По результатам проверки за выявленные нарушения законодательства о защите прав потребителей юридическое лицо ГППО «Псковавтотранс» привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя). В адрес хозяйствующего субъекта выдали представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В настоящее время постановление о наложении административного взыскания оспаривается в кассационной инстанции. Суды первой и апелляционной инстанции постановление признали законным и оставлено в силе. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в настоящий момент обжалуется в Арбитражном суде Псковской области.

В Роспотребнадзоре отметили, что у псковичей есть право обратиться с претензией к ГППО «Псковавтотранс» с требованием вернуть незаконно удержанный автовокзальный сбор при приобретении билетов на автовокзале. В случае неудовлетворения требования в добровольном порядке можно обратиться в суд с требованием о понуждении ГППО «Псковавтотранс» к его выполнению. Псковичи вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика либо по месту заключения или исполнения договора. При обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав. Кроме того, потребитель вправе потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Территориальный орган Роспотребнадзора также может быть привлечен судом к участию в деле или вступать в дело по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей (для этого необходимо обратиться с письменным ходатайством к суду).

Напомним, псковское УФАС также признало автовокзальные сборы незаконными.

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