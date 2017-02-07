Из Псковской области выдворили пятерых граждан Камеруна

18:24, 07 февраля 2017, ПАИ

Судебные приставы управления ФССП России по Псковской области выдворили за пределы Российской Федерации пятерых граждан Республики Камерун согласно решению Псковского городского суда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Граждане Камеруна нарушили режим нахождения в пограничной зоне, не соблюдая при этом миграционное законодательство.

Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ, и назначил им наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административной депортацией за пределы Российской Федерации в принудительной форме.

До проведения процедуры выдворения все иностранные граждане находятся в ФКУ Псковской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Административное выдворение провели судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области. Судебные приставы по ОУПДС группы быстрого реагирования доставили иностранных граждан из спецучреждения Пскова до аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга.

«После того, как был пройден пограничный контроль и оформлены процессуальные документы, иностранные граждане вылетели в Турцию, а из неё уже на родину в Камерун» - рассказал старший группы специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Псковской области Дмитрий Сергеев.

Напомним, что в 2016 году судебные приставы депортировали около 350 иностранных граждан, 2/3 из них граждане Социалистической Республики Вьетнам. Также, иностранцы-нелегалы выдворялись в Армению, Беларусь, Грузию, Конго, Латвию, Молдову, Непал, Нигерию, Узбекистан, Украину, Таджикистан, Индию, Египет и Ливан.