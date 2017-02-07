Полиция проводит проверку по заявлению псковички о подозрительных мужчинах, преследующих детей

18:06, 07 февраля 2017, ПАИ

Псковская полиция проводит проверку по сообщению псковички о подозрительных мужчинах, преследующих детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УВД по Псковской области.

При этом в полиции опровергли заявление женщины о том, что служители правопорядка, к которым она обратилась за помощью, «отмахнулись» от нее. «После получения сообщения от гражданки были организованы проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В настоящее время работа продолжается», - говорится в ответе пресс-службы.

Напомним, 2 февраля в социальной сети «ВКонтакте» активно распространялось сообщение псковички следующего содержания: «Вчера в нашем районе - ул. Инженерная/Юности, недалеко от магазинов «Магнит-Косметик» (Инженерная 120) в 10.50 из припаркованной машины черного цвета (предположительно «УАЗ-Патриот», в номере есть цифры 323) выбросили под ноги мимо идущей девочке котенка. В машине было двое мужчин. Один из них попросил девочку подобрать котенка. Но она быстро убежала - шла на занятие в спортзал. Через час она и еще одна девочка возвращались домой. За ними шел именно один из тех, кто был в автомобиле. Дети убыстрили шаг и разбежались по своим подъездам». При этом женщина утверждала, что «звонки в полицию и на горячую линию были как отмашки от надоедливых мух... Ответ из темы «Ваши дети молодцы - убежали...».