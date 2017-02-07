Заместитель прокурора области и омбудсмен проверили условия содержания осужденных в колонии в псковской Серёдке

18:26, 07 февраля 2017, ПАИ

Заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко и уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов проверили соблюдение прав граждан и условия содержания в исправительной колонии строго режима №4 в деревне Серёдка. Об этом Псковскому агентству информации сообщил омбудсмен.

Дмитрий Шахов и Виктор Борисенко обошли рабочие, жилые и бытовые помещения для осужденные. Особое внимание обращалось на работу магазина для заключенных и медицинского пункта, качества организации питания и выполнение новых Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Не осталось без внимания заместителя прокурора области и соблюдение иных законов администрацией учреждения, направленных на нормальное функционирование колонии, обеспечении трудоустройства осуждённых, погашения долгов по исполнительным листам.

Дмитрий Шахов провел ряд личных бесед с гражданами, отбывающими наказания, а также проверил соблюдение прав заключенных на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, организации свиданий и получение посылок, передач и бандеролей, на телефонные разговоры. Особое внимание государственный правозащитник обратил на порядок приема и получения закрытой переписки осужденных с органами контроля и надзора, в том числе судебными органами власти, включая Европейский суд по правам человека.

В завершении проверки заместитель прокурора области и уполномоченный по правам человека проверили законность содержания лиц в штрафном изоляторе и провели с ними беседы.