Поклонный Крест в Чечне в память о псковских героях-десантниках 6-ой роты установят 2 марта

19:32, 07 февраля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак во вторник, 7 февраля, провел совещание по подготовке к проведению 1 марта в Пскове памятных мероприятий, посвященных памяти героев-десантников 6-ой роты.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе админисрации региона.

В совещании приняли участие представители 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, регионального отделения Российского военно-исторического общества, представители региональных органов исполнительной власти.

Участники обсудили программу памятных мероприятий. По традиции в этот день пройдет лития в храме Александра Невского, панихида в часовне святого Георгия Победоносца, митинг у захоронения воинов-десантников в Орлецах, возложение цветов к памятнику «Купол» в Черехе и другие.

В памятных мероприятиях примет участие командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

2 марта состоится официальный визит в Чеченскую Республику делегации Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком и родственниками героев-десатников 6-ой роты. Они примут участие в церемонии торжественного открытия Поклонного Креста.

Памятник 6-й роте — это гранитный крест высотой 2,6 метра и подпятный камень. На кресте выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании — «Памяти павшим». Вес памятника 10 тонн, в Чечню его доставят на специальной машине в сопровождении служб ГИБДД.

Напомним, что в прошлом году состоялась первая поездка губернатора области вместе с родственниками военнослужащих в Чеченскую Республику на место гибели Псковских десантников.

В марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. Они предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли.