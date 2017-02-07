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Общество

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Нынешний закон исключает в ст. 116 УК РФ побои в отношении членов семьи и близких лиц из числа преступлений и переводит их в разряд административных правонарушений, сообщает Коммерсант.

Ранее этот закон одобрил Совет федерации. Правозащитники просили спикера Совфеда Валентину Матвиенко отложить принятие этих поправок до подготовки закона «О профилактике семейно-бытового насилия». С критикой закона выступил сенатор Антон Беляков. Однако документ был принят голосами 149 сенаторов. Декриминализацию статьи 116 УК РФ о побоях Госдума одобрила в июне 2016 года.  

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