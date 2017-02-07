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Общество

Соблюдение прав граждан в ИК-4 проверили заместитель прокурора области и региональный омбудсмен

Соблюдение прав граждан и условия содержания в исправительной колонии строго режима №4 ФСИН России проверили заместитель прокурора области Виктор Борисенко и Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате регионального омбудсмена.

В ходе совместного посещения колонии внимание было обращено на условия содержания лиц, осужденных судами РФ и отбывающими наказание, в этом федеральном учреждении.

Дмитрий Шахов и Виктор Борисенко обошли рабочие, жилые и бытовые помещения, где работают и проживают осужденные. Особое внимание было обращено на работу магазина для заключенных и медицинского пункта, качества организации питания и выполнение новых Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Не осталось без внимания заместителя прокурора области и соблюдение иных законов администрацией учреждения, направленных на нормальное функционирование колонии, обеспечении трудоустройства осуждённых, погашения долгов по исполнительным листам.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов провел ряд личных бесед с гражданами, отбывающими наказания, а также проверил соблюдение прав заключенных на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, организации свиданий и получение посылок, передач и бандеролей, на телефонные разговоры. Особое внимание государственный правозащитник обратил на порядок приема и получения закрытой переписки осужденных с органами контроля и надзора, в том числе судебными органами власти, включая Европейский суд по правам человека.

В завершении проверки заместитель прокурора области Виктор Борисенко и Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов проверили законность содержания лиц в штрафном изоляторе и провели с ними беседы.

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