0
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
18:54
Роспотребнадзор признал незаконными автовокзальные сборы в Псковской области
15:11
Вопрос о приватизации муниципальной аптеки № 2 в Пскове отложен до весны
10:16
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна
14:13
В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
Еще новости
Экономика

Отклонение от предельных параметров строительства здания на Октябрьском проспекте в Пскове одобрено на публичных слушаниях

Сегодня, 7 февраля, в зале заседаний Псковской городской думы состоялись публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельных участков, один из которых находится по адресу: Октябрьский проспект, 48, другой - на ул. Богданова, 28. Слушания провел заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Первый заявитель - УФСБ России по Псковской области - обосновывает необходимость получения отклонения недостаточной площадью места для строительства административного здания ведомства взамен имеющейся на данной территории ветхой постройки. Представитель санитарной части, располагающейся на смежном участке, высказал опасение, что новое здание будет препятствовать достаточной освещенности медицинских помещений. Заявитель подчеркнул, что необходимый отступ нового объекта от санчасти будет учтен на этапе проектирования. Участники публичных слушаний выработали положительную рекомендацию по данному вопросу с учетом высказанных замечаний.

Собственник участка по ул. Богданова, 28 собирается демонтировать старый жилой дом и построить новый, изменить его местоположение необходимо по причине неблагоприятных инженерно-геологических характеристик участка, а именно его заболоченности. Вопрос получил положительную рекомендацию участников публичных слушаний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
Роспотребнадзор признал незаконными автовокзальные сборы в Псковской области
07 февраля 2017
Роспотребнадзор признал незаконными автовокзальные сборы в Псковской области
Вопрос о приватизации муниципальной аптеки № 2 в Пскове отложен до весны
07 февраля 2017
Вопрос о приватизации муниципальной аптеки № 2 в Пскове отложен до весны
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна
07 февраля 2017
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна
В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
06 февраля 2017
В Пскове развернется праздничная масленичная торговля
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью 15
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 29
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
03 февраля 2017
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России

Идет загрузка...