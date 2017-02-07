Отклонение от предельных параметров строительства здания на Октябрьском проспекте в Пскове одобрено на публичных слушаниях

19:53, 07 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 7 февраля, в зале заседаний Псковской городской думы состоялись публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельных участков, один из которых находится по адресу: Октябрьский проспект, 48, другой - на ул. Богданова, 28. Слушания провел заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Первый заявитель - УФСБ России по Псковской области - обосновывает необходимость получения отклонения недостаточной площадью места для строительства административного здания ведомства взамен имеющейся на данной территории ветхой постройки. Представитель санитарной части, располагающейся на смежном участке, высказал опасение, что новое здание будет препятствовать достаточной освещенности медицинских помещений. Заявитель подчеркнул, что необходимый отступ нового объекта от санчасти будет учтен на этапе проектирования. Участники публичных слушаний выработали положительную рекомендацию по данному вопросу с учетом высказанных замечаний.

Собственник участка по ул. Богданова, 28 собирается демонтировать старый жилой дом и построить новый, изменить его местоположение необходимо по причине неблагоприятных инженерно-геологических характеристик участка, а именно его заболоченности. Вопрос получил положительную рекомендацию участников публичных слушаний.