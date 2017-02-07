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Культура

Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО)

В пятый день XXIV Пушкинского театрального фестиваля на Большой сцене псковского театра драмы театр «Старый дом» из Новосибирска представил фантастическую оперу по мотивам пьесы Александра Островского «Снегурочка» режиссера Галины Пьяновой.

Это история о неведомом царстве берендеев, чувства и проблемы которых не сильно отличаются от общечеловеческих. История Снегурочки — это история индивидуальности, которой сложно выжить в мире, где правят стереотипы и мышление толпы. Спектакль о любви, красоте и гармонии имеет жанр фантастической оперы, в которой слова заменены звуками, вокализом и удивительной актерской пластикой в сочинении руководителя театра La Pushkin Олега Жуковского.

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