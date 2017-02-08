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Экономика

Россельхознадзор запретит импорт птицеводческой продукции из 15 стран Европы

Россельхознадзор с 8 февраля ограничит ввоз птицеводческой продукции из ряда стран Европы в связи с птичьим гриппом.

Как сообщили Росбалту в пресс-службе ведомства, ограничения касаются мяса птицы и готовой продукции из него, а также всех видов птицеводческой продукции, включая корма, кормовые добавки и бывшее в употребление оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. В ведомстве уточнили, что ввозить такую продукцию нельзя будет из Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Ранее Россельхознадзор вводил точечные ограничения на поставки такой продукции из некоторых регионов стран Европы, где произошли вспышки птичьего гриппа, и не исключал распространения запрета на страны целиком.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.

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