Правовой комитет Псковской гордумы рассмотрел поправки в Устав города Пскова

20:11, 07 февраля 2017, ПАИ

Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской думы рассмотрел профильные вопросы в рамках подготовки к очередной сессии. Сегодня, 7 февраля, депутаты обсудили изменения и дополнения, вносимые в Устав города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города. Напомним, поправки в Устав прошли процедуру публичных слушаний.

По проекту решения нормы Устава приводятся в соответствие с областным и федеральным законодательствами. Изменить в Уставе предлагается и порядок формирования Псковской городской думы последующих созывов. Проектом предлагается распределить депутатские мандаты в следующем порядке: 15 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 10 - по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за единые списки кандидатов в депутаты, выдвинутые партиями. Такой порядок распределения мандатов возможен в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Псковской области № 295 «Избирательный кодекс Псковской области». Сейчас схема распределения мандатов депутатов действует такая: 12 - по одномандатным округам, 13 - по единым спискам.

В ходе заседания были озвучены предложения по формированию городского парламента, высказанные на публичном обсуждении проекта. Председатель комитета Валерий Лесников отметил, что «все предложенные варианты предварительно рассматривала рабочая группа по данному проекту, которая остановилась на модели формирования представительного органа муниципалитета в соотношении 15 к 10». Члены комитета единогласно поддержали изменения в Устав города Пскова и вынесли вопрос на ближайшую сессию Псковской гордумы с рекомендацией «принять».

Кроме того, положительную рекомендацию комитета получил вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской думы Петра Алексеенко в связи с его переходом в Псковское областное собрание депутатов. В ходе заседания также были рассмотрены вопросы об изменении персональных составов ряда комитетов и комиссий гордумы.