Спектакль «Записки юного врача», получивший Гран-при феставаля «Монокль», покажут 12 февраля на большой сцене Псковского драмтеатра

20:21, 07 февраля 2017, ПАИ

Гран-При фестиваля «Монокль» за спектакль «Записки юного врача» получил артист театра «Мастерская» Максим Блинов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Монокль» – международный фестиваль моноспектаклей. Проводится с 1995 года в Петербурге один раз в два года. С 2005 года входит в Международную ассоциацию фестивалей моноспектаклей и лабораторий театра одного актера.

По словам первого заместителя председателя комитета по культуре Александра Воронко, «Монокль» - это особый фестиваль. «Артист выходит на сцену и остается один на один со зрителем, что создает удивительную атмосферу», - отметил он.

Напомним, что спектакль «Записки юного врача» покажут 12 февраля на большой сцене Псковского драмтеатра в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Подробная афиша и билеты на официальном сайте фестиваля.