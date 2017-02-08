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Общество

В МВД предлагают балльную систему для желающих получить вид на жительство в России

Министерство внутренних дел предлагает ввести балльную систему оценки для мигрантов, на основании которой они могут получить вид на жительство. Об этом говорится в проекте законодательных поправок, который опубликован на правительственном портале, пишет Росбалт.

Балльная система будет включать следующие показатели: возраст, образование, трудовой или предпринимательский стаж в России и «уровень адаптации». Точные критерии оценки определит правительство, исходя из «социально-экономических и демографических потребностей Российской Федерации», говорится в документе.

Приезжим с большой суммой баллов вид на жительство будет выдаваться на льготных условиях, то есть без необходимости сначала прожить в России год на основании разрешения на временное проживание. Такими же привилегиями будут пользоваться высококвалифицированные специалисты и члены их семей, носители русского языка, отказавшиеся от гражданства другой страны, ​а также беженцы и обладатели временного убежища.

Новый порядок «позволит привлечь в страну иностранцев, желающих постоянно проживать в России, на основе их отбора, критерии которого будут соответствовать интересам экономической и демографической политики Российской Федерации», уверены в МВД.  

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