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Общество

Знаток «Своей игры» Андрей Жданов найден мёртвым

Российский журналист, постоянный участник телепередачи «Своя игра» Андрей Жданов найден мертвым в своей квартире в Тольятти. Тело обнаружили родственники мужчины, сообщает портал «День города».

Издание отмечает, что характер повреждений на теле 46-летнего Жданова, предположительно, указывает на криминальные обстоятельства его гибели. Другие подробности не уточняются.

«День города» также пишет, что в 2015 году жена Жданова покончила с собой. По свидетельствам близких, мужчина очень тяжело переживал гибель супруги.

Жданов — один из самых успешных участников в истории «Своей игры», регулярно выходящей в эфире НТВ. Он стал одним из знатоков, кому удавалось завоевать главный приз — автомобиль. Неоднократно побеждал в различных турнирах, организованных в рамках этой передачи, становился победителем финала цикла игр 2006 года.

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